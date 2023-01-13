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НовостиОбщество13 января 2023 13:25

«Горячий» самарец изумил жителей Куйбышевского района

Мужчина решил прогуляться в мороз без верхней одежды
Алена ПРОВКИНА
Мужчина прогнозирует потепление. Фото: "Самара ДТП"

Мужчина прогнозирует потепление. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители показали «горячего» парня из Куйбышевского района. Закаленный мужчина решил прогуляться по улице без верхней одежды.

Несмотря на минусовую погоду и приближающиеся потепление после аномальных морозов, мужчина с пакетом и голым торсом прогуливался возле остановки «Заготзерно». В комментариях пользователи отметили, что часто видят эту картину.

- Не переживайте, он все время так ходит, - пишут самарцы.

Напомним, в областной столице все еще холодно, горожанам следует выбирать одежду по погоде. Эксперты рассказали, какую погоду ожидать в выходные дни.

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