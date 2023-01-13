Самарцы продают купюры с красивыми номерами за 777 777 777 рублей

Объявление опубликовали на известном сервисе.

Предприимчивые самарцы продолжают публиковать интересные объявления в интернете. Горожане решили продать купюры с красивыми номерами.

Судя по опубликованному объявлению, купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей хотят продать за 777 777 777 рублей. При этом, автор отмечает, что банкноты в отличном состоянии, за 1000 купюру просят всего лишь – 4 444 333 рублей, а за 5000 – 2 955 294 рублей. Продавец не против поторговаться и просит предложить свои цены.

Напомним, ранее самарцы пытались продать три конфеты за 10 тысяч рублей. Сумма обусловлена пропажей сладости с прилавков.

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