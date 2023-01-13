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НовостиОбщество13 января 2023 16:37

Городской блогер показал реку Самару с высоты птичьего полета

Кадры опубликовали в социальный сети
Алена ПРОВКИНА
Реку сковал лед. Фото: скриншот видео

Реку сковал лед. Фото: скриншот видео

Самарский городской блогер Евгений Щекин показал еще одну реку в социальных сетях с высоты птичьего полета. Лед наконец-то появился на поверхности воды.

Ранее местные жители жаловались на Волгу и отсутствия льда. В начале января на город обрушились аномальные морозы. Самарец показал, как лед сковал лед. Судя по опубликованным кадрам, на льду реки Самары уже расположились рыбаки.

Напомним, в ближайшие выходные в регионе ожидается потепление. Эксперты опубликовали данные прогноза погоды на 14 и 15 января 2023 года.

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