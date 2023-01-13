В Самарской области инспекторы проводят «контроль трезвости» на дорогах

Специалисты контролируют трезвость водителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области инспекторы проводят «контроль трезвости». В пятницу, 13 января, специалисты проводят направленные рейдовые мероприятия.

Помимо масштабных рейдов по всему региону с 13 по 15 января, дорожные специалисты также проверяют трезвость автолюбителей в предвыходные дни. Наряды ДПС несут службы на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». Целью рейдов стало выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяное вождение является одним из правонарушений, представляющих наибольшую угрозы для остальных участников движения. Инспекторы отмечают, что подобные рейды проводятся на постоянной основе.

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