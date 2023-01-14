Губернатор Самарской области провел встречу с членами Комитета семей воинов Отечества

Глава комитета Юлия Белехова отметила, что Самарская область – достойный пример для других регионов. Фото: Андрей Савельев

В субботу, 14 января 2023 года, глава региона Дмитрий Азаров встретился с членами Комитета семей воинов Отечества. НКО создана в ноябре прошлого года, в числе ее задач - помощь Правительству РФ в разработке комплексной программы сопровождения участников СВО и членов их семей.

Руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова отметила работу, которую губерния ведет в данном направлении. По ее мнению, Самарская область может стать достойным примером для других регионов.

– Семьи окружены заботой – и это при том, что вы недавно столкнулись с трагедией. Такая работа очень важна. Мы знаем, что вы сами звонили мамам, ездили туда, разговаривали с бойцами. Это время, в которое нужно оставаться с семьями на связи. Спасибо вам! – обратилась к Дмитрию Азарову Юлия Белехова.

Губернатор, в свою очередь, подчеркнул, что комитет всегда может рассчитывать на поддержку региона. Он также поблагодарил членов НКО за то, что они сумели приехать в Самарскую область в столь непростое для губернии время.

– Ваши наставления и помощь дают людям возможность восстановить духовные силы, несмотря на то, что многие находятся в скорби. Помолимся вместе за наших защитников, за тех, кого с нами нет, за тех, кто сегодня на передовой, – обратился Дмитрий Азаров к представителям комитета монаху Киприану и руководителю Центра кризисной психологии Михаилу Хасьминскому.

Члены комитета пробудут в регионе несколько дней, в рамках которых встретятся с семьями военнослужащих.

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