В Самаре сузят проезжую часть дороги на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской

При этом перекрывать перекресток пока не будут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары намерены сузить проезжую часть дороги в районе пересечения улиц Галактионовской и Красноармейской. Такие меры приняты в связи со строительством станции метро «Театральная». Об этом сообщили в городской администрации.

– Сужение проезжей части необходимо из-за строительства монолитной камеры в рамках переустройства водовода. Перекрывать движение в районе перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской пока не планируется, – рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

В дальнейшем также планируется переустройство трамвайной линии. Это нужно для того, чтобы трамваи могли проехать по Красноармейской, с левым поворотом уходя в сторону Галактионовской.

– Обеспечить движение трамваев – важно, поскольку в будущем встанет вопрос временного полного перекрытия перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской. Помимо этого, временно не будет работать трамвайное движение по улице Фрунзе, – отметил Владимир Василенко.

Ранее стало известно, что один из стартовых котлованов для строительства «Театральной» готов на 95%. Он расположен на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой. Завершить его обустройство должны к началу марта.

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