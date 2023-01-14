Появились фото последствий страшного пожара в частном доме на ул. Вавиловой в Тольятти

Дом практически полностью выгорел Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Появились фото последствий страшного пожара, который произошел вечером в субботу, 14 января 2023 года, в Тольятти. На улице Вавиловой вспыхнул частный дом. Огонь полностью охватил здание.

Судя по кадрам, дом сильно пострадал от огненной стихии. Крыша выгорела, а дым выходил даже из окон. Вокруг здания можно заметить сгоревшие обломки конструкций.

Напомним, сообщение о возгорании в частном доме на улице Вавиловой, 19, поступило в 15:25. Огонь распространился на площади 96 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Самарской области, на месте происшествия работали 7 звеньев ГДЗС, использовались 4 ствола "Б". Пожар тушили 31 человек. Ликвидировать возгорание удалось в 16:20.

К сожалению, не обошлось без жертв. Пожар унес жизнь 44-летней женщины, 68-летний мужчина пострадал. Причина возгорания в данный момент устанавливается.

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