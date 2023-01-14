Сильный пожар унес жизни двух человек в Самарской области 14 января 2023 года

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации нагревательных приборов. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В субботу, 14 января 2023 года, в Самарской области произошло несколько возгораний, в результате которых погибли люди. Днем в Тольятти вспыхнул частный дом. ЧП унесло жизнь женщины, пострадал один мужчина. Вечером стало известно о новом происшествии. На этот раз – в Похвистневском районе.

– В 15:23 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в поселке Сосновка Похвистневского района. Пожар произошел на улице Партизанской, 49, – рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К работе привлекались 36 человек и 16 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось в 19:43. К сожалению, два человека погибли – 45-летний мужчина и 43-летняя женщина.

– По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации нагревательных приборов, – информирует ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отмечают, что сейчас вероятность пожаров от обогревательных приборов сильно возрастает. Сотрудники областного МЧС просят граждан не оставлять обогреватели включенными без присмотра, не размещать их рядом с горючими материалами, не сушить на них вещи, соблюдать бдительность и осторожность.

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