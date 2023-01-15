Появилось фото крупного пожара на колхозном рынке в Кинеле 15 января 2023

Пожар охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Появились фото крупного пожара на колхозном рынке в Кинеле 15 января 2023. Фотографиями поделились в ГУ МЧС по Самарской области.

На месте рабтает более сотни пожарных. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Уже известно, что пожар на рынке начался в половине четвертого утра. Пламя сразу охватило огромную площадь в 1,5 тысячи квадратных метров. Возгорание тушат более сотни человек, более 40 единиц техники, привлечены три пожарных поезда. Пожарные работают до сих пор, лишь в 10.30 им удалось ликвидировать открытое горение.

На помощь прибыли три пожарных поезда. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

К сожалению, не обошлось без пострадавших, уже известно об одном погибшем в огне мужчине, его тело пожарные обнаружили сегодня утром.