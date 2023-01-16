Стала известна судьба пропавшей в Самаре 14-летней девочки

В поисках пропавшей были задействованы полицейские и волонтеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершились поиски 14-летней Ульяны М. Напомним, девочка пропала 12 января 2023 года. К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

– Полицейские проверяли места возможного нахождения подростка. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работали с семьей девочки, оперуполномоченные опрашивали знакомых, – поделились в ГУ МВД по Самарской области.

В понедельник, 16 января 2023 года, стало известно, что поиски подростка завершены. 14-летнюю девочку нашли. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

– Девочка вернулась домой. Сотрудники полиции проведут с ней и родственниками профилактическую работу, постараются разобраться в причинах произошедшего и окажут всю возможную помощь, – информируют в ГУ МВД по региону.

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