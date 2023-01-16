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НовостиЗдоровье16 января 2023 4:30

В Самаре штамм коронавируса «кракен» жители боятся меньше «омикрона»

Бояться заразиться «кракеном» самарцы, которые прививались от ковида раньше шести месяцев назад
Ирина СИНЕГУБОВА

Согласно опросу сервиса SuperJob жители Самары штамм коронавируса «кракен» боятся меньше «омикрона». Новый вид пугает только 12% самарцев.

2 из 3 самарцев не боятся нового штамма коронавируса, нескольких носителей которого уже зафиксировали в 400 км от Самары. Жителей, которые сейчас опасаются нового штамма, чуть больше среди людей старше 45 лет (13%).

Бояться заразиться «кракеном» самарцы, которые прививались от ковида раньше шести месяцев назад (20%). А среди, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад таких оказалось 9%. Сервис выяснил, что антипрививочники являются самыми бесстрашными: только 6% из них боятся «кракена».

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