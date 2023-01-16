В Самаре штамм коронавируса «кракен» жители боятся меньше «омикрона»

Согласно опросу сервиса SuperJob жители Самары штамм коронавируса «кракен» боятся меньше «омикрона». Новый вид пугает только 12% самарцев.

2 из 3 самарцев не боятся нового штамма коронавируса, нескольких носителей которого уже зафиксировали в 400 км от Самары. Жителей, которые сейчас опасаются нового штамма, чуть больше среди людей старше 45 лет (13%).

Бояться заразиться «кракеном» самарцы, которые прививались от ковида раньше шести месяцев назад (20%). А среди, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад таких оказалось 9%. Сервис выяснил, что антипрививочники являются самыми бесстрашными: только 6% из них боятся «кракена».

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