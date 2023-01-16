Екатерина Колотовкина рассказала о поддержке вдовы военнослужащего из Самары

Екатерина регулярно встречается с женами военных. Фото: Екатерина Колотовкина

Супруга самарского генерала, председатель женсовета 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина рассказала о встрече с вдовой военнослужащего. Женщина пришла на встречу с монахом Киприаном, который приезжал с визитом в Самарскую область, и нашла поддержку.

– Настя поговорила с иноком Киприаном. Ей стало легче, сердце успокоилось. Мы договорились не теряться и поддерживать друг друга, – поделилась Екатерина Колотовкина в социальных сетях.

По ее словам, вдова бойца также принесла его новую форму. Ее она попросила передать другим военнослужащим.

– Она отдала форму погибшего мужа, чтобы согреть и поддержать другого бойца. На это способна только жена Героя! – подчеркнула Екатерина.

Ранее стало известно, что монах Киприан провел в Самарской области несколько дней. В рамках визита инок встретился с семьями военнослужащих в Самаре и Тольятти.

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