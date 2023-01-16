Один человек пострадал при столкновении «Весты» и Hyundai в Самаре

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло вечером в воскресенье, 15 января 2023 года, в областной столице. В Красноглинском районе столкнулись иномарка и отечественное авто, пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, авария случилась в 17:20 на Московском шоссе. 31-летний водитель «Лада Веста» не соблюдал дистанцию и напротив дома №30 квартала №1 п. Мехзавод столкнулся с Hyundai Santa Fe, за рулем которого был 44-летний мужчина. В результате аварии пострадал один человек.

– С места происшествия в медицинское учреждение была доставлена 45-летняя женщина-пассажир автомобиля Hyundai Santa Fe. Ей назначили амбулаторное лечение, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Напомним, еще одна авария произошла 15 января в Волжском районе. Там иномарка сбила ребенка.

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