Замена соцкарт на карту жителя Самарской области стартовала в январе 2023 года

В течение 2023 года соцкарты еще будут действовать, но нужно заранее позаботиться об их замене / Фото: vk.com/card.samregion

В Самарской области с 1 января 2023 года прекратили выдачу социальных карт. Теперь вместо них будет карта жителя региона. Процесс замены уже стартовал. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Держатели соцкарт могут бесплатно заменить их на карту жителя Самарской области в течение 2023-го. С начала следующего года действующие соцкарты будут заблокированы. Все получаемые льготы будут начисляться на карту жителя, — отметили в кабмине.

Перейти на карту жителя Самарской области предстоит около 400 тысячам льготников. Чтобы получить ее, нужно обратиться в банки-партнеры проекта. Выпуск карты займет от 14 дней. После получения карты жителя соцкарта будет заблокирована с первого числа следующего месяца.

Держателям карты жителя Самарской области будут доступны льготный проезд в общественном транспорте, скидки, бонусы, а также кешбэки при оплате товаров и услуг. Работает она на базе национальной платежной системы «МИР». В дальнейшем функционал карты планируют расширить. К примеру, в будущем она сможет выступать в качестве социального сертификата — к примеру, подтверждать статус многодетной семьи.

Подробнее узнать о карте жителя Самарской области и как ее оформить, можно узнать на сайте проекта, а также в телеграм-канале и в официальном сообществе в ВК.

Краткая инструкция по замене соцкарт на карту жителя Фото: правительство Самарской области

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