Плотный ужин и несколько слоев одежды: врач из Самары рассказал, как подготовиться к Крещенским купаниям

Врачи дали рекомендации, соблюдение которых позволит избежать неприятных последствий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал жителям региона, как подготовиться к Крещенским купаниям. Специалист дал несколько важных рекомендаций.

– Если у вас есть твердое решение окунуться в прорубь, то необходимо это делать только в специально подготовленных местах. Также нужно подготовить одежду, которую можно быстро надеть и снять. Одежды должно быть несколько слоев, – поделился Александр Муравец.

Врач также напомнил, что перед поездкой к купели необходим плотный ужин. Поесть желательно за час-полтора до отправления. С собой необходимо взять термос с горячим чаем и заряженный мобильный телефон. При этом употреблять алкоголь запрещено.

– Алкоголь на морозе убивает, он и переохлаждение просто недопустимы. Это чревато повреждением внутренних органов, потерей контроля и усугублением состояния. Также настоятельно не рекомендую погружаться с головой – это вдвойне опасно, – подчеркнул врач.

По словам врача, некоторой категории жителей вовсе запрещено совершать крещенские омовения. В частности, ледяная вода опасна для беременных женщин и людей с заболеваниями.

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