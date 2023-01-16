Расписание движения СВП по маршруту Самара — Рождествено изменят с 17 января 2023 года

Суда на воздушной подушке будут ходить из Самары в Рождествено с 5:45 до 20:00 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе в Самаре изменится график работы переправы до села Рождествено. Суда на воздушной подушке начнут ходить по-новому со вторника, 17 января 2023 года. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Теперь первый рейс из Самары будет отправляться в 5:45, из Рождествено — в 6:00. СВП будут дважды в день заходить на Проран — в 10:00 и 15:00. Окончание движения: из Самары — в 20:00, из Рождествено — в 20:15. Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать поездки.

Напомним, суда на воздушной подушке начали курсировать между Самарой и Рождествено с 11 января 2023 года. До этого на маршруте работали теплоходы «Ом». Обычно они заканчивают навигацию в конце ноября, но в этот раз из-за теплой погоды Волга долго не замерзала. Лед на реке встал только на новогодних праздниках, когда регион сковали сильные морозы.

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