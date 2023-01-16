В Самаре зачистили еще один гаражный массив по проспекту Карла Маркса

На участке остались следы от построек. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты продолжают зачищать территории под дальнейшее строительство. На этот раз снесли гаражный массив по проспекту Карла Маркса.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео с высоты птичьего полета. Судя по полученным кадрам, на участке остались только небольшие следы от построек. В областной столице продолжают подготавливать территорию к строительству будущей автомагистрали «Центральная».

Напомним, подрядчик планирует обустроить новую дорогу и возвести два путепровода. Один из них как раз появится на пересечении проспекта Карла Макса и железнодорожных путей у станции Дачной.

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