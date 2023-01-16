Самару накроют сильные магнитные бури с 18 по 20 января 2023 года

В этот период возможны перепады настроения и головные боли Фото: Евгения ГУСЕВА

На Самару надвигаются сильные магнитные бури. Метеочувствительные горожане могут почувствовать головные боли.

По информации сервиса my-calend, магнитные бури придут в регион с 18 по 20 января 2023 года. Их сила составит 4-5 баллов. Местным жителям рекомендуют следить за своим психическим состоянием: избегать напряжения и стресса. Кроме того, в этот период возможны резкие перепады настроения, упадок сил и депрессия. Самарцам следует подготовиться.

Напомним, специалисты также рассказали, какая погода будет в регионе с 17 по 20 января 2023 года. Резких перемен ожидать не стоит.

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