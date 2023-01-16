Самарская область с опережением выполняет программу по переселению людей из аварийных домов

В регионе расселили 187 тысяч кв. м аварийного жилья, что составляет 112% от планового показателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обсудили исполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья. Этот вопрос рассмотрели на совещании в правительстве региона под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

По данным властей, к настоящему времени из аварийного жилья переселили 11,27 тысячи самарцев. Площадь расселенного жилого фонда составила 187 тысяч кв. м. Это 112% от планового показателя в 166,4 тысячи кв. м. По четвертому этапу программы заключены контракты на приобретение 90% квартир, по пятому — около 60%. При этом оба этапа рассчитаны до конца 2024 года. Таким образом, регион исполняет взятые на себя обязательства с опережением графика.

— Мы не только перевыполнили годовой план, но и создали хороший задел на будущее. Уверен, что и в начавшемся году мы справимся с поставленными задачами, — отметил Виктор Кудряшов.

Напомним, изначально программа переселения людей из аварийного жилья была рассчитана до конца 2025 года. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу выполнить все работы досрочно — до 31 декабря 2024-го. Правительство Самарской области заключило соответствующее соглашение с Фондом реформирования ЖКХ (с января 2022 года — Фонд развития территорий).

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