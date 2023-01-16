Самарцы поделились кадрами «потопа» на улице Земеца 16 января 2023 года

Автодорога скрылась под водой. Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами затопленной улицы Земеца вечером, 16 января 2023 года. Под мостом автомобили «плывут» в сторону дома.

Судя по опубликованным кадрам, на участке случилась очередная коммунальная авария. Небольшой участок дороги ушел под воду, несмотря на минусовую погоду. В регионе специалисты отмечают стабильную холодную погоду до конца недели. Губерния все еще находится под влиянием гребня Сибирского антициклона.

Напомним, серьезный порыв зафиксировали 9 января 2023 года рядом с остановкой «Постников овраг». Жители рассказывали о целых ручьях с холодной водой. Общественный транспорт пришлось пустить в объезд.

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