Борьба с порывом продолжается: что происходит на месте коммунальной аварии в Постниковом овраге 10 января 2023 года

ЧП произошло вечером 9 января, однако последствия устраняют до сих пор

Стало известно, что происходит на месте коммунальной аварии, которая произошла вечером 9 января на улице Ново-Садовой в Постниковом овраге. Жители сообщали, что по улице текут целые ручьи, а движение транспорта практически парализовано. В ООО «РКС-Самара» уточнили, что на участке произошел порыв трубы с холодной водой. Из-за этого автобусы №50 и 61 временно пустили в объезд. Утром во вторник, 10 января, стало известно, что специалисты до сих пор борются с последствиями аварии. Об этом «Комсомолке» сообщили в ООО «РКС-Самара».

– На Ново-Садовой вырвало кусок трубы. В 19.40 аварийный участок был отключен, к 23.00 специалисты откачали воду, начали работать. Работы велись всю ночь. Очистили проезжую часть от наледи в обе стороны, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Сейчас специалисты продолжают работу. Полосы движения по направлению «в город» уже открыты, по направлению «из города» одна полоса закрыта. Автобусы продолжают следовать в объезд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.