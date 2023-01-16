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НовостиОбщество16 января 2023 16:57

Самарцы пожаловались на очередную коммунальную аварию на улице Средне-Садовой

Горожане поделились кадрами потопа
Алена ПРОВКИНА
Из-за порыва на участке настоящие "американские горки". Фото: "ДТП 163 Самара"

Из-за порыва на участке настоящие "американские горки". Фото: "ДТП 163 Самара"

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами коммунальных аварий в период заморозков. Очередной потоп зафиксировали на пересечении улиц Средне-Садовой и Вольской.

По сообщению очевидцев, колодец течет уже несколько недель. Вода быстро замерзает и автомобили застревают в наледи. Пользователи поделились лучшим способ проехать по опасному участку – двигаться нужно наискосок и очень медленно. Тогда можно избежать повреждения машины.

Напомним, горожане также пожаловались на потоп на улице Земеца. Автомобилистам приходиться добираться до дома «вплавь».

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