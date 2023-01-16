Самарец показал процесс строительства котлована для будущей станции метро «Театральная»

Строительство стартового котлована близится к завершению. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Сергей Бобин показал процесс строительства котлована для новой станции метро «Театральная». Специалисты завершили работу на 95%.

Работники беспрерывно продолжают строительство новой станции метро. По информации мэрии, к завершающей стадии близится бетонирование фундаментной плиты. Помимо этого, специалисты на 75% завершили переустройство инженерных сетей. Еще один котлован, расположенный на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой, будет готов к началу марта. Пока работы завершили на четверть.

Напомним, новая станция метро позволит связать районы с историческим центром города. Время в пути составит от 20 до 25 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.