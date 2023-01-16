Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 января 2023 18:28

В Самаре нашли подозреваемого в смерти женщины и ребенка в пожаре на улице Некрасовской

Личность женщины еще устанавливается
Алена ПРОВКИНА
Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители установили личность подозреваемого, виновного в смерти ребенка и женщины в пожаре на улице Некрасовской. Трагедия произошла 11 января 2023 года.

По информации СУ СК России по Самарской области, правоохранители смогли установить подозреваемого, причастного к пожару в историческом центре города. В 3-этажном жилом доме погибла женщина, 5-летняя девочка скончалась в машине «скорой помощи». Тело взрослой женщины обнаружили через несколько дней после тушения пожара.

По данному факту продолжается расследование уголовного дело. Обстоятельства уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.