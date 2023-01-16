В Самаре нашли подозреваемого в смерти женщины и ребенка в пожаре на улице Некрасовской

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители установили личность подозреваемого, виновного в смерти ребенка и женщины в пожаре на улице Некрасовской. Трагедия произошла 11 января 2023 года.

По информации СУ СК России по Самарской области, правоохранители смогли установить подозреваемого, причастного к пожару в историческом центре города. В 3-этажном жилом доме погибла женщина, 5-летняя девочка скончалась в машине «скорой помощи». Тело взрослой женщины обнаружили через несколько дней после тушения пожара.

По данному факту продолжается расследование уголовного дело. Обстоятельства уточняются.

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