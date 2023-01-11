Пожар в доме на ул. Некрасовской в Самаре локализовали на площади 800 кв. м

На локализацию возгорания в жилом доме у пожарных ушло более четырех часов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные локализовали возгорание в трехэтажном жилом доме на улице Некрасовской в Самаре. На месте происшествия работают 204 человека и 67 единиц техники, в том числе от МЧС России 137 человек и 35 машин.

- Пожар был локализован в 14:48 11 января 2023 года. Его площадь составляет 800 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре в жилом доме в историческом центре поступило в 10:10. В здании загорелась лестничная клетка с первого по третий этаж. В огне пострадали как минимум три квартиры. Также пламя перекинулось на крышу. Изначально пожару был присвоен второй ранг, в 10:25 его повысили до третьего.

Из дома самостоятельно выбрались 17 человек, еще пятерых эвакуировали пожарные. К сожалению, погибла 4-летняя девочка. Она скончалась в машине скорой помощи. Смерть наступила в результате отравления угарным газом. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Также есть пострадавшие. Точное их количество пока неизвестно.

Для погорельцев организовали пункт временного размещения. Он находится в здании на улице Некрасовской, 38. Глава Самары Елена Лапушкина пообещала оказать жильцам пострадавшего в огне дома всю необходимую помощь.

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