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НовостиОбщество17 января 2023 8:09

Платные купели организуют на Крещение в Самарской области 18-19 января 2023 года

Организационный сбор в 100 рублей введут для жителей Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
Три купели оборудуют на территории паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова

Три купели оборудуют на территории паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова

Фото: администрация Тольятти

В Самарской области организуют платные купели на Крещение. Их разместят на территории паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова в Тольятти.

- Для удобства жителей на площадке обустроят сразу три купели. В темное время суток подход к ним будут освещать дополнительные прожекторы, - сообщили в пресс-службе администрации Автограда.

По словам замглавы города по социальным вопросам Юлии Банновой, в среду, 18 января 2023 года, состоится молебен с освящением воды в Крещенской купели. Тольяттинцы смогут окунуться в проруби на озере паркового комплекса с 20:30 до 2:00. В четверг, 19 января 2023 года, купание будет возможно с 9:00 до 17:00.

Рядом с купелями установят теплую палатку для переодевания и биотуалеты. Организационный сбор составит 100 рублей. Для детей до 14 лет и пенсионеров вход будет бесплатным.

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