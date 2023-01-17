Платные купели организуют на Крещение в Самарской области 18-19 января 2023 года

Три купели оборудуют на территории паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова Фото: администрация Тольятти

В Самарской области организуют платные купели на Крещение. Их разместят на территории паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова в Тольятти.

- Для удобства жителей на площадке обустроят сразу три купели. В темное время суток подход к ним будут освещать дополнительные прожекторы, - сообщили в пресс-службе администрации Автограда.

По словам замглавы города по социальным вопросам Юлии Банновой, в среду, 18 января 2023 года, состоится молебен с освящением воды в Крещенской купели. Тольяттинцы смогут окунуться в проруби на озере паркового комплекса с 20:30 до 2:00. В четверг, 19 января 2023 года, купание будет возможно с 9:00 до 17:00.

Рядом с купелями установят теплую палатку для переодевания и биотуалеты. Организационный сбор составит 100 рублей. Для детей до 14 лет и пенсионеров вход будет бесплатным.

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