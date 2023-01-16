Опубликован список официальных купелей на Крещение в Самарской области 2023 года

В Самаре по традиции обустроят прорубь на Полевом спуске к Волге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появился список всех крещенских купелей в Самарской области в 2023 году. Их организуют как на водоемах, так и в храмах.

Так, в Самаре по традиции оборудуют прорубь на Полевом спуске Волги. Там сделают деревянные мостки и лестницы, разместят раздевалки и пункты обогрева. Рядом будут дежурить спасатели. Самарцы смогут окунуться с 20:00 18 января до 18:00 19 января 2023 года. Также купели организуют в храме во имя Архистратига Михаила, в храме в честь Сергия Радонежского, в храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского и в храме в честь Казанской иконы Божией Матери.

В Тольятти сделают три купели на искусственном водоеме в парке истории техники имени К.Г. Сахарова. В Сызрани на Крещение можно будет окунуться в районе городского пляжа № 1 и в поселке Новокашпирский (святой источник иконы Федоровской Божьей Матери). В Новокуйбышевске — на озере Сакулино и в 71-м квартале «Пункт моржевания».

В Чапаевске оборудуют купель на территории храма Казанской иконы Божьей Матери, в Жигулевске — на пляже в микрорайоне Моркваши, в Октябрьске — на пляже на улице Сплавной, в Кинеле — на озере Ладное. В Похвистневском районе организуют купель у водосвятной часовни Иверской иконы Божией Матери и прорубь на роднике «Курка Лисьма» (с. Большой Толкай).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отменяются ли крещенские морозы в Самаре: какая будет погода с 18 на 19 января 2023

Синоптики рассказали, ждать ли морозы на Крещение 2023 в Самаре (подробности)

Плотный ужин и несколько слоев одежды: врач из Самары рассказал, как подготовиться к Крещенским купаниям

Самарцам рассказали, как подготовиться к Крещенским купаниям в январе 2023 года (подробности)

Нагрузка на организм и возможные осложнения: специалисты рассказали, кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Самарский врач рассказал о противопоказаниях к Крещенским купаниям (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал