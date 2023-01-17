За приготовление к сбыту наркотиков арестовали полицейского в Самаре

Расследование продолжается, все обстоятельства уточняются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что в Самаре арестовали полицейского за приготовление к сбыту наркотиков. Об этом сообщает Волга Ньюс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о начальнике одного из отделов ОП №3 (Советский район). Мужчину задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Самарской области. В настоящий момент в региональном СУ СК возбудили уголовное дело по факту приготовления к сбыту наркотиков.

Полицейского суд заключил под стражу. Расследование продолжается, все обстоятельства уточняются. Пока никаких официальных комментариев на этот счет не было.

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему депутату Денису Штейну. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и назначили 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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