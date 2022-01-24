В Самаре экс-депутату Денису Штейну дали 6 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

У Дениса Штейна при обыске в квартире нашли 311 граммов мефедрона Фото: СОЦСЕТИ

Октябрьский районный суд Самары вынес приговор бывшему депутату Денису Штейну. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков и назначили 6 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Народный избранник попал в поле зрения правоохранителей осенью 2020 года. Они заподозрили его в покупке запрещенных веществ для дальнейшей продажи. Дениса Штейна задержали в квартире на улице Советской Армии, где живет его девушка. При обыске силовики нашли 311 граммов мефедрона и электронные весы. Поначалу депутат заявил, что находки принадлежат ему. Однако в дальнейшем он разместил в соцсети пост, где заявил о «подставе».

На минувшей неделе по делу Дениса Штейна прошли прения в суде. На них народный избранник вновь попытался «откреститься» от наркотиков. Он сообщил, что запрещенные вещества могли принадлежать его возлюбленной. Как ранее писала «КП-Самара», сторона гособвинения запросила для мужчины 11 лет колонии. Суд приговорил его к лишению свободы, но уменьшил срок почти в два раза.

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