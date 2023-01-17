Еще семь человек отравились угарным газом в Самарской области 15 января 2023 года

В обоих случаях люди пострадали из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области участились случаи отравления угарным газом. Еще два ЧП произошли в воскресенье, 15 января 2023 года, в Отрадном и в поселке Зубчаниновка в Самаре. В них пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Так, первый случай произошел на улице Пионерской, 21а в Отрадном. Там в одной из квартир в седьмом часу вечера отравились угарным газом четыре человека: трое мужчин 61, 30 и 23 лет, а также 57-летняя женщина. К счастью, все обошлось без тяжелых последствий. Медики осмотрели пострадавших и назначили амбулаторное лечение.

Второй случай зафиксировали в Самаре около 23:00. В квартире дома на улице Днепровской в Зубчаниновке отравились угарным газом три человека: 32-летняя женщина, 11-летний мальчик и девочка 2022 года рождения. Всех госпитализировали в больницу. Предварительная причина обоих происшествий – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Напомним, ранее случаи отравления угарным газом зафиксировали в Кинель-Черкассах и в Железнодорожном районе Самары. В первом случае пострадали шесть человек, в том числе ребенок, во втором – один человек.

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