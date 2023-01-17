В Самаре приступили к установке Крещенских купелей на Волге

Специалисты приступили к подготовке купелей. Фото: скриншот видео

В Самаре в ночь на 19 января будут работать 4 купели. Городской блогер Евгений Щекин показал процесс установки купели на Волге.

По информации городской администрации, 3 купили будут организованы при храмах: по улице Черемшанской, 244а; по улице Советской Армии, 251б и по улице Коммунистической, 1. Также, по сложившейся традиции, купель организуют на Полевом спуске. Муниципальные предприятия уже проводят подготовку площадки.

Помимо этого, около купели организуют дежурство спасателей и медиков, установят дополнительные места для переодевания и пункты обогрева. Напомним, появился список всех купелей.

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