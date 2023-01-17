Время работы автобусов № 61 и 261 продлят в ночь на Крещение-2023 в Самаре

Автобусы будут перевозить тех, кто решит окунуться в проруби на Волге Фото: администрация Самары

В Самаре усилят работу общественного транспорта в ночь на Крещение. В среду, 18 января 2023 года, автобусы, чьи маршруты пролегают вдоль набережной Волги, будут ходить до полуночи.

– Завтра будет продлено время работы маршрутов, которые проходят по Волжскому проспекту. Это автобусы № 61 и 261. Они будут ходить до полуночи, – сообщили в департаменте транспорта Самары.

Напомним, в Крещенскую ночь в Самаре оборудуют четыре купели. Три из них – при храмах, еще одну – на Полевом спуске. Работы по обустройству проруби на Волге уже вовсю идут. Там подключают уличное освещение, устанавливают деревянные сходни и железные ограждения. Рядом с купелью разместят места для переодевания, пункты обогрева. За безопасностью жителей будут следить спасатели и медики.

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