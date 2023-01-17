Самарцам объяснили, почему переболевшим COVID-19 стоит отказаться от ныряния в прорубь

Это сбережет здоровье и позволит избежать опасных последствий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сердечно-сосудистый хирург Тольяттинской городской клинической больницы № 2 Александр Карповский рассказал, почему людям, переболевшим коронавирусом, не рекомендуется нырять в прорубь.

— Коронавирус повреждает стенки сосудов. У людей, перенесших эту коварную инфекцию, длительное время могут сохраняться последствия, в том числе и воспаления сосудистой стенки мелких сосудов. Такие сосуды могут не справиться с нагрузкой, — объяснил Александр Карповский.

Поэтому всем переболевшим COVID-19, и жителям региона с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы рекомендуется воздержаться от погружения в прорубь. Это сбережет здоровье и позволит избежать опасных последствий.

Помимо этого, у людей с ишемической болезнью сердца повышенная нагрузка на сердечную мышцу, которая происходит при погружении в ледяную воду, может спровоцировать приступ стенокардии вплоть до развития инфаркта миокарда и даже остановке сердца. У гипертоников может развиться гипертонический кризис.

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