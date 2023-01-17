Жителям Самары рассказали, как правильно подготовить елку к переработке

С елки обязательно нужно снять все игрушки, мишуру и другие украшения. Фото: ЭкоСтройРесурс

В этом году ЭкоСтройРесурс снова запустил акцию по утилизации елок. Специалисты рассказывают, как правильно подготовить хвойные, чтобы они попали на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора.

С елки обязательно нужно снять все игрушки, мишуру и другие украшения. Если она упакована в ткань или целлофан, а также перемотана скотчем, необходимо освободить ее от всего упаковочного материала.

На контейнерной площадке дерево должно стоять рядом с накопителями либо в отсеке для крупногабаритных отходов. Для переработке подготовлены специальная техника и площадка с дробильным оборудованием.

Регоператор определит маршрут и отдельной спецтехникой заберет елку. Сбор новогодних деревьев продлится до конца января.

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