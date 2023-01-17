Владислав Шитов принес победу "Крыльям" над "Сумгаитом". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Супергол Шитова принес «Крыльям Советов» победу над «Сумгаитом» 17 января 2023. Самарская команда, проводящая зимний тренировочный сбор в Турции, провела первый контрольный матч в 2023 году. Соперником волжан был азербайджанский клуб.

В этой игре за самарскую команду дебютировал форвард Владимир Писарский (ранее он выступал за «Оренбург» под фамилией Сычевой). Футболист провел на поле первые 45 минут, на его счету – попадание в штангу со штрафного.

Во втором тайме состав разбавили игроки «молодежки» и футболисты, находящиеся в «Крыльях» на просмотре.

Единственный мяч в этой игре был забит под занавес встречи. На 86-й минуте Владислав Шитов, подхватив мяч у центральной линии, убежал через полполя, вошел в штрафную площадь и нанес точный удар в дальний угол. 1:0 – первая победа «Крыльев» в первом матче 2023 года.

Следующую контрольную игру самарская команда проведет 19 января с венгерским «Сегедом».