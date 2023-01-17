В Самарской области замначальника налоговой службы могут уволить из-за подозрений в получении взятки

По данным надзорного органа, чиновник подлежит увольнению в связи с утратой доверия. Фото: СУ СК Самарской области

Заместитель начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 11 по Самарской области может потерять свою должность из-за коррупционного скандала. Напомним, чиновника заподозрили во взяточничестве. По версии следствия, он получил от предпринимателя 214 тысяч рублей «за общее покровительство». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

– Из этого следует, что у должностного лица возникла заинтересованность в получении дохода в виде денег. Она повлияла на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей. Этот факт свидетельствует о наличии конфликта интересов, – сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным надзорного органа, по закону гражданский служащий подлежит увольнению в связи утратой доверия в случае, если он не примет мер по предотвращению конфликта интересов.

– Мер для предотвращения и урегулирования конфликта интересов не принято, что является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством РФ, – пояснили в региональной прокуратуре.

Отмечается, что начальнику налоговой службы №11 уже направлено представление с требованием об увольнении сотрудника.

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