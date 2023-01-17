В Самаре архитекторы обсудили проект объединенной зоны охраны исторического поселения

Ранее документация прошла историко-культурную экспертизу. Фото: УГООКН Самарской области

Во вторник, 17 января 2023 года, архитекторы обсудили проект объединенной охранной зоны в историческом поселении Самары. Об этом сообщили в мэрии города.

– Обсуждение документации состоялось в Союзе архитекторов. Сбор мнений по проекту ведется до 27 января 2023 года включительно, – рассказали в администрации города.

Ранее стало известно, что проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. По данным УГООКН, следующий этап – согласование проекта постановления регионального правительства об утверждении объединенной зоны охраны с Минкультом РФ.

Специалисты отмечают, что утверждение охранной зоны систематизирует градостроительные регламенты и сделает градостроительное регулирование более прозрачным.

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