В Тольятти 17 января 2023 года вспыхнул торговый центр «Вега»

На месте ЧП работали пожарные службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 17 января 2023 года, в Тольятти произошло ЧП. В Автозаводском районе загорелся торгово-деловой центр «Вега». Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Информация о возгорании на улице Юбилейной, 40, поступила в 21:10. Для тушения пожара привлекались 27 человек, было задействовано 9 единиц техники, – информируют в ГУ МЧС по региону.

Пожар на площади 3 квадратных метра был ликвидирован в 21:22. Отмечается, что эвакуация не проводилась. К счастью, ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

Причина возгорания в настоящий момент устанавливается.

Напомним, ранее в Тольятти произошел страшный пожар, унесший жизнь одного человека. На улице Вавиловой загорелся частный дом. В результате ЧП погибла 44-летняя женщина и пострадал 68-летний мужчина.

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