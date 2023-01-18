В Самаре 18 января 2023 года загорелся трамвай №19 с пассажирами

Огонь охватил второй вагон трамвайного состава. Фото: скриншот видео

В Самаре утро среды 18 января началось с происшествия. На улице 22 Партсъезда загорелся трамвай №19. Информацию о происшествии сообщили местные жители. Они также поделились кадрами с места ЧП.

Очевидцы сообщают, что пожар произошел между улицами Физкультурная и Красных Коммунаров, в районе метро «Победа». На видео видно, что огонь охватил второй вагон трамвая. На месте работали пожарные службы.

По данным в ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 9:20. Локализовать пожар на площади 20 квадратных метров удалось в 9:35. Погибших и пострадавших нет.

Известно, что возгорание произошло во втором вагоне. Как сообщили «КП-Самара» в МП «ТТУ», в момент ЧП в трамвае были пассажиры. Их высадили, после чего транспорт был обесточен.

– Пожар возник не в салоне, а в пустой кабине. Первый вагон не пострадал, он уехал с места своим ходом. Пострадавший трамвай уже увезли в Северное трамвайное депо. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания, – рассказал «Комсомолке» директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

По информации областного ГУ МЧС, официальная причина возгорания пока устанавливается.

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