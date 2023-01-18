Здание бывшего Гостиного двора признали памятником в Самаре

Дом был построен во второй половине XIX века Фото: Google. Карты.

В Самаре признали памятником жилой дом на пересечении улицы Молодогвардейской, 53 и переулка Репина, 2 литера А. Ранее это здание было торговым корпусом Гостиного двора на Троицкой площади. Об этом говорится в приказе УГООУН Самарской области.

Четырехэтажный дом включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Теперь он является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

Насколько известно, здание было построено в 1880-е годы. Оно имело два этажа. В советский период его реконструировали, добавив еще два этажа. Теперь собственнику здания нельзя проводить работы, которые могут привести к уничтожению архитектурного облика дома. Также ему запрещено устанавливать на фасаде кондиционеры, а на крыше – крупногабаритные антенны.

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