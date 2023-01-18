В Самарской области похоронили погибшего при обстреле в Макеевке имама

Тело покойного имама доставили в Самарскую область из Ростова-на-Дону / Фото: samtatnews.ru

Во вторник, 17 января 2023 года, в Самарской области простились с имамом Иреком Насыровым, который погиб при обстреле ВСУ в Макеевке. Его похоронили в селе Мулловка Елховского района. Об этом сообщили в Татарско-мусульманском сообществе Самарской области.

Ирек Насыров получил религиозное образование в медресе «Нур». Он отслужил в армии, а затем вернулся в родное село Мулловка и стал имамом местной мечети. Когда в стране объявили частичную мобилизацию, Ирека Насырова вновь призвали в ряды Вооруженных сил РФ. Его направили в зону СВО под Донецк.

В ночь на 1 января Ирек Насыров находился в пункте временного размещения российских военных в Макеевке. В первые минуты 2023 года ВСУ нанесли по зданию удар из американских систем залпового огня HIMARS. По данным Минобороны РФ, в результате случившегося погибли 89 человек, в том числе имам Мулловки.

Тело Ирека Насырова должны были доставить в Самарскую область еще на прошлой неделе. Однако помешали плохие метеоусловия. Ростов-на-Дону не принимал рейсы из-за сильного тумана. В итоге покойного имама привезли на родину в понедельник, 16 января 2023 года. Его проводили в последний путь на следующий день. На похоронах присутствовали представители мусульманских общин и администрации Самарской области.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Ирека Насырова.

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