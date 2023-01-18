Специалисты проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске в Самаре

Спасатели начнут дежурство уже с 16:00. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается подготовка к Крещению. В среду, 18 января, специалисты провели готовность площадки на Полевом спуске. По данным мэрии, она полностью безопасна для горожан.

– Безопасность на Полевом спуске обеспечена в полном объеме. Подготовительные работы в части работы городских служб будут завершены до 16:00, – рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

С 15:00 к работе приступят сотрудники МЧС, с 16:00 – спасатели. Полиция начнет дежурство с 18:00. За безопасностью горожан также будут следить работники скорой помощи и специалисты областного центра медицины катастроф. Обряд освящения купели пройдет в 22:00.

Напомним, жители смогут добраться до купели на общественном транспорте. Работа автобусных маршрутов будет продлена до полуночи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Время работы автобусов № 61 и 261 продлят в ночь на Крещение-2023 в Самаре

Общественный транспорт будет ходить до полуночи (подробности)