В Самаре выбрали подрядчика для реконструкции детского санатория «Волжанка»

Ремонтные работы начнутся в апреле 2023 года. Фото: Детский оздоровительный лагерь "Волжанка"

В Самаре определили подрядчика для реконструкции здания детского санатория «Волжанка». Объект расположен на улице Советской Армии, 251. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Как стало известно, победителем тендера признали общество с ограниченной ответственностью «Стройлад». Итоговая стоимость контракта составила 22,9 миллионов рублей. Говорится в соответствующем документе.

Капремонт начнется в апреле 2023 года. Помимо фасадных и внутренних отделочных работ, подрядчик обязан благоустроить территорию санатория. Реконструкцию объекта должны завершить в ноябре этого года.

Напомним, в 2019 году вокруг учреждения разгорелся скандал. Школьник попал в реанимацию после отдыха в самарском санатории. Туда он отправился вместе с одноклассниками. Мальчик пожаловался на боль в животе, после чего мать отвезла его в больницу. Спасти мальчика не удалось.

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