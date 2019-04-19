Чудо не произошло: самарский школьник, отравившийся в санатории, умер
Две неделе в Самаре ждали чуда и мололись о спасении восьмилетнего Романа. Школьник попал в реанимацию после оздоровления в самарском санатории «Волжанка». Туда ребенок отправился вместе с одноклассниками. С 4 апреля мальчик пожаловался на боль в животе, мама забрала его домой. Дома Роме стало хуже, у ребенка остановилось сердце. Перепуганная мать вызвала «скорую». Врачам удалось вернуть школьника к жизни. В тяжелом состоянии мальчик попал в больницу.
За его жизнь боролись лучшие врачи региона, их консультировали московские коллеги, но чуда не произошло. В четверг, 18 апреля стало известно о смерти Ромы. Врачи сделали все возможное, но ребенок был в крайне тяжелом состоянии.
- Давайте поможем, кто сколько сможет. Это горе для всех, и деньгами его не изменить, но семья сейчас очень нуждается в нашей поддержке, - такое сообщение пересылают друг другу родители одноклассников Романа и просят переводить деньги на карту крестной ребенка Ирины Александровны К. по телефону 8(987) 437-29-38.
Что случилось с ребенком, пока неизвестно. Идет следствие. Изначально предполагалось, что у мальчика пищевое отравление. Одноклассники Романа на карантине, сдают анализы. Смену, в которой отдыхали одноклассники, закрыли.
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ИСТОЧНИК KP.RU