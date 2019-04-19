Чудо не произошло: самарский школьник, отравившийся в санатории, умер

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-19T13:49:13+03:00

По этому делу сейчас идет следствие Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Две неделе в Самаре ждали чуда и мололись о спасении восьмилетнего Романа. Школьник попал в реанимацию после оздоровления в самарском санатории «Волжанка». Туда ребенок отправился вместе с одноклассниками. С 4 апреля мальчик пожаловался на боль в животе, мама забрала его домой. Дома Роме стало хуже, у ребенка остановилось сердце. Перепуганная мать вызвала «скорую». Врачам удалось вернуть школьника к жизни. В тяжелом состоянии мальчик попал в больницу.

За его жизнь боролись лучшие врачи региона, их консультировали московские коллеги, но чуда не произошло. В четверг, 18 апреля стало известно о смерти Ромы. Врачи сделали все возможное, но ребенок был в крайне тяжелом состоянии.

- Давайте поможем, кто сколько сможет. Это горе для всех, и деньгами его не изменить, но семья сейчас очень нуждается в нашей поддержке, - такое сообщение пересылают друг другу родители одноклассников Романа и просят переводить деньги на карту крестной ребенка Ирины Александровны К. по телефону 8(987) 437-29-38.

Что случилось с ребенком, пока неизвестно. Идет следствие. Изначально предполагалось, что у мальчика пищевое отравление. Одноклассники Романа на карантине, сдают анализы. Смену, в которой отдыхали одноклассники, закрыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU