В Самаре отменили работу одной из крещенских купелей 18 января 2023 года

Жители смогут окунуться в четырех купелях, три из которых – в храмах Фото: администрация Самары

В Самаре в крещенскую ночь 18 января 2023 года не будет работать одна из купелей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Купель при храме во имя Архистратига Михаила, г. Самара (п. Шмидта), улица Новогородская, 1 открыта не будет, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, жители города смогут совершить омовение в четырех купелях. Одна из них находится на Полевом спуске. Площадка полностью подготовлена к приему горожан: здесь установили палатки, деревянный настил, а также биотуалетные кабины и мусорные контейнеры. Следить за безопасностью самарцев будут спасатели и сотрудники скорой помощи.

Другие купели будут работать при следующих храмах: в честь святого преподобного Сергия Радонежского (по улице Черемшанской, 244а, к.1); в честь святителя Спиридона Тримифунтского (по улице Советской Армии, 251б); в честь Казанской иконы Божией Матери (по улице Коммунистической,1).

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