Жителей Тольятти ждет грандиозное шоу всенародной любимой группы Фото: Анастасия МЫШКИНА

Легендарная группа «Руки Вверх!» объявила о продолжении своего юбилейного тура. Музыкальный коллектив во главе с Сергеем Жуковым продолжит колесить по городам России в феврале и марте 2023 года. Один из концертов пройдет в Самарской области. На этот раз артисты порадуют жителей Тольятти.

– Концерт в Тольятти запланирован на 9 марта 2023 года. Будем стирать ноги в танцах и срывать голоса! – говорится в сообщении в официальном сообществе «Руки Вверх!».

Группа выступит в Ледовом дворце спорта «Лада Арена» (ул. Ботаническая, 5). Начало в 19:00. Билеты уже в продаже. Их стоимость варьируется от 1 900 до 3 700 рублей. Жителей Тольятти ждет грандиозное шоу: новая программа, любимые хиты, а также уникальные световые и видео инсталляции.

Напомним, летом 2022 года Сергей Жуков посетил Самару. Он устроил здесь двухдневный концерт, посвященный 25-летию «Руки Вверх!». Выступления прошли в Ледовом дворце спорта на улице Молодогвардейской. Зрительный зал был забит под завязку. Ранее «КП-Самара» писала, чем группа удивила горожан

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