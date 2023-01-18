Работы по строительству магистрали Центральной стартовали в Самаре в январе 2023 года

Сейчас территорию расчищают от гаражей. Фото: Скриншот с видео

В Самаре продолжается подготовка к строительству магистрали Центральная. В частности, сейчас ведутся работы в районе Ракитовского шоссе. Об этом сообщил самарский видеоблогер Сергей Бобин. Он также поделился кадрами с площадки.

– Территорию в районе перекрестка Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса расчищают от гаражей. Десятки уже вывезены с участка. Масштабное строительство начнется в скором времени, – отметил Сергей Бобин.

Напомним, первый этап включает в себя участок от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары. Здесь появится новая дорога с двумя путепроводами. Один обустроят на пересечении проспекта Карла Маркса и ж/д путей (в районе станции Дачной), другой – на пересечении магистрали с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава.

Приступить к строительству планируется 1 июня 2023 года.

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