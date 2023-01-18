Самарские нарушители протоптали «народную тропу» по тонкому льду

Горожанам не рекомендуют пешком добираться до противоположного берега. Фото: скриншот видео Евгения Щекина

В Самаре местные жители решили проложить «народную тропу» до Рождествено. Специалисты не рекомендуют переходить Волгу зимой.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, уже много лет не открывают официальные ледовые переправы. Нарушителей это не пугает. Самарцы продолжают переходить Волгу по тонкому льду. Специалисты отмечают, что лед на реке неравномерный, а переход – очень опасен для здоровья граждан. Родителей предупреждают, что детей лучше не отпускать на лед без присмотра.

Напомним, в областной столице изменился график работы переправы до села Рождествено. Воздушные подушки будут ходить по новому расписанию.

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