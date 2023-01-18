В Самаре временно перекрыли движение по Зубчаниновскому шоссе

На территории проводят ремонтные работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временном перекрытии движения по Зубчаниновскому шоссе в направлении Днепровского проезда. Ограничения вводят с 22:00 20 января по 08:00 21 января 2023 года.

По информации департамента транспорта, на территории проводят аварийные работы на водоводе. В связи с перекрытием участка движение автобусов №27 и №75 скорректируют. Общественный транспорт будет двигаться в направлении станции метро «Безымянка», по Зубчаниновскому шоссе, улице Физкультурной, Кузнецкому переулку и вновь вернется на собственный маршрут.

Напомним, в областной столице также изменят график работы судов воздушной подушки. Горожанам следует заранее продумывать свои маршруты.

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