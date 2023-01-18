В Самарской области судебные приставы и инспекторы проводят совместные рейды

Правоохранители продолжают совместную работу. Фото: ГИБДД Самарской области

В Привожском районе Самарской области сотрудники дорожной полиции и судебные приставы продолжают проводить совместные рейды. Направленные мероприятия нацелены на задержание должников.

По информации ГИБДД Самарской области, правоохранители останавливают водителей и проверяют их имеющиеся задолженности по административным штрафам. В первую очередь, инспекторы и приставы обращают внимание на автолюбителей, имеющих по 10 и более штрафов, либо на тех, чья задолженность превысила 10 тысяч рублей.

Напомним, в областной столице временно перекрыли движение по Зубчаниновскому шоссе. Автолюбителям следует заранее продумывать свой маршрут.

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